Četiri bebe lemura rođene u Zoo-vrtu Palić: Pred građanima neobičan zadatak, hitno moraju da donesu odluku!

Zoološki vrt na Paliću preplavio je talas neodoljive ljupkosti.

Četiri bebe prstenorepih lemura prvi put su ugledale svetlost dana, odmah postavši glavna atrakcija među posetiocima. Međutim, ove male krznene loptice još uvek nemaju imena, a uprava vrta odlučila je da donošenje ove važne odluke prepusti javnosti. Građani imaju priliku da danas dostave svoje kreativne predloge, nakon čega će se konačni pobednici birati putem glasanja na zvaničnim društvenim mrežama Zoološkog vrta Palić. Za sada se ove četiri bebe gotovo