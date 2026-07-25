Isplata julskih penzija počinje 4. avgusta: Čekovi prvo samostalcima

Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, isplata julskih penzija počeće 4. avgusta i to za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate su se opredelili.

Dan kasnije, 5. avgusta, primanja će početi da pristižu vojnim i poljoprivrednim penzionerima, kako onima koji primanja dobijaju preko tekućih računa tako i onima kojima poštari penzije donose na kućne adrese ili ih primaju na poštanskim šalterima. Kao i obično, primanja će poslednji dobiti penzioneri iz najbrojnije grupacije, odnosno iz kategorije zaposlenih i to 10. avgusta oni koji su se opredelili za isplatu na kućnim adresama ili poštanskim šalterima a ostali