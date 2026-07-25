Jeziva scena u Turskoj: Prevrnuo se autobus pun putnika, spasioci izvlačili ljude iz olupine

Putujući iz Kirikalea ka Samsunu, putnici autobusa doživeli su dramatičan trenutak kada se vozilo prevrnulo, povredivši 40 osoba.

Vozač je izgubio kontrolu nad volanom, što je dovelo do nesreće, prenose turski mediji. Incident se dogodio blizu naselja Kimeski, a u autobusu su bila 42 putnika, uključujući i tri radnika prevozničke kompanije, izveštava "Hurijet". Na mesto nesreće odmah su stigle ekipe hitne pomoći, policije, žandarmerije i vatrogasaca, kao i specijalne službe. Povređeni su brzo evakuisani iz autobusa, pružena im je prva pomoć i prevezeni su u bolnice u Kirikaleu. Srećom, prema