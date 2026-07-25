Na Univerzitetu u Nišu ostalo 1.629 slobodnih mesta u 2. upisnom roku: Samo je na ovom fakultetu sve popunjeno

Na Univerzitetu u Nišu ostalo je 1.629 slobodnih mesta u drugom upisnom roku za školsku 2026/2027. godinu, od kojih je 817 mesta namenjeno studentima koji će se finansirati iz budžeta.

Za samofinansirajuće studente ostalo je 802 mesta, dok je 79 mesta u okviru programa afirmativnih mera po odluci Vlade Srbije, objavio je Univerzitet u Nišu na svom sajtu. Jedini fakultet niškog univerziteta koji neće organizovati drugi upisni rok zbog popunjenosti kapaciteta jeste Građevinsko-arhitektonski. Drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija trajaće od 1. do 18. septembra.