Poznato ko će voditi Vojvodinu protiv Zvezde posle otkaza za Miroslava Tanjgu

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Poznato ko će voditi Vojvodinu protiv Zvezde posle otkaza za Miroslava Tanjgu

Dan pred utakmicu drugog kola Superlige Srbije Crvena zvezda - Vojvodina na stadionu "Rajko Mitić", novosadski klub odlučio je da uruči otkaz i rastao se sa dosadašnjim trenerom Miroslavom Tanjgom.

Kap koja je prelila čašu bio je ubedljiv poraz od Ajaksa, pa je tako klupa Vojvodine ostala upražnjena. Za utakmicu sa crveno-belima, posao glavnog trenera obavljaće dosadašnji pomoćnik Predrag Kandić. Kandić je od zime 2025. bio asistent u prvom timu Voše, a prethodno je radio sa kadetima. Vodio je samostalno i Rad iz Zrenjanina, kao i klub Naftagas Elemir, koji ove godine debituje u Prvoj ligi Srbije. Susret šampiona i viceprvaka na programu je u nedelju od 19
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