Putnička vozila čekaju 2 sata na izlazu iz Srbije na ovom graničnom prelazu

Telegraf pre 9 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Putnička vozila čekaju 2 sata na izlazu iz Srbije na ovom graničnom prelazu

Putnička vozila očekuje jednočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, dok je na ulazu zadržavanje pola sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, putnička vozila na Gradini čekaju sat i 10 minuta na izlazu i pola sata na ulazu u Srbiju. Na Horgošu zadržavanje za putnička vozila na izlazu je sat vremena, a na ulazu pola sata, dok se na Preševu na izlazu čeka pola sata, a na ulazu 40 minuta. Za teretna vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na
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