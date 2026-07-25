Trenutna situacija na graničnim prelazima: Evo koliko se čeka na ulaz ili izlaz iz Srbije

Na putničkim terminalima na graničnim prelazima naše zemlje, prema podacima Uprave granične policije dobijenim u 13.15 časova, čeka se između 20 minuta i sat i po, rečeno je Tanjugu u Auto-moto savezu Srbije ( AMSS).

Tako se na prelazu Horgoš sa naše strane na ulaz i izlaz čeka oko pola sata. Oko pola sata čeka se i na izlazu na graničnom prelazu Gostun. Na Gradini se na izlazu čeka 50 minuta, na Preševu na ulazu 50 minuta, a na izlazu oko sat i po. Na Batrovcima se na izlazu čeka oko pola sata, a najkraće je zadržavanje na izlazu u Sremskoj Rači - oko 20 minuta. Na Horgošu je otvoreno šest saobraćajnih traka za putnička vozila i jedna za autobuse, ali se kolone neprestano