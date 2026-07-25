Trenutna situacija na graničnim prelazima: Evo koliko se čeka na ulaz ili izlaz iz Srbije

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Trenutna situacija na graničnim prelazima: Evo koliko se čeka na ulaz ili izlaz iz Srbije

Na putničkim terminalima na graničnim prelazima naše zemlje, prema podacima Uprave granične policije dobijenim u 13.15 časova, čeka se između 20 minuta i sat i po, rečeno je Tanjugu u Auto-moto savezu Srbije ( AMSS).

Tako se na prelazu Horgoš sa naše strane na ulaz i izlaz čeka oko pola sata. Oko pola sata čeka se i na izlazu na graničnom prelazu Gostun. Na Gradini se na izlazu čeka 50 minuta, na Preševu na ulazu 50 minuta, a na izlazu oko sat i po. Na Batrovcima se na izlazu čeka oko pola sata, a najkraće je zadržavanje na izlazu u Sremskoj Rači - oko 20 minuta. Na Horgošu je otvoreno šest saobraćajnih traka za putnička vozila i jedna za autobuse, ali se kolone neprestano
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

AMSS: Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 minuta do sat i po, najduže na Preševu

AMSS: Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 minuta do sat i po, najduže na Preševu

Insajder pre 2 sata
Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 minuta do sat i po, najduže na Preševu

Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 minuta do sat i po, najduže na Preševu

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Pojačan saobraćaj na Horgošu — na ulaz u Srbiju čeka se oko 30 minuta, očekuju se i veće gužve

Pojačan saobraćaj na Horgošu — na ulaz u Srbiju čeka se oko 30 minuta, očekuju se i veće gužve

Sputnik pre 2 sata
Gužva na graničnom prelazu Horgoš: Na ulazu u Srbiju čeka se 30 minuta, kolone se neprestano formiraju

Gužva na graničnom prelazu Horgoš: Na ulazu u Srbiju čeka se 30 minuta, kolone se neprestano formiraju

Newsmax Balkans pre 2 sata
Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 min do sat i po, najduže na Preševu

Na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju od 20 min do sat i po, najduže na Preševu

RTV pre 3 sata
Letnja sezona povećava rizik u saobraćaju: Umor za volanom među glavnim uzrocima nesreća

Letnja sezona povećava rizik u saobraćaju: Umor za volanom među glavnim uzrocima nesreća

Newsmax Balkans pre 3 sata
Pojačan saobraćaj na Horgošu – na ulaz u Srbiju čeka se oko 30 minuta, očekuju se duže kolone

Pojačan saobraćaj na Horgošu – na ulaz u Srbiju čeka se oko 30 minuta, očekuju se duže kolone

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoHorgošBatrovciAMSSsrbijagranicni prelazi

Društvo, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac u Pećincima zbog sumnje da je vozilom usmrtio biciklistu, pa pobegao

Uhapšen muškarac u Pećincima zbog sumnje da je vozilom usmrtio biciklistu, pa pobegao

N1 Info pre 47 minuta
Institut "Dedinje" menja ime u "Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje"

Institut "Dedinje" menja ime u "Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje"

RTV pre 33 minuta
Nezapamćeni požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 200.000 ljudi

Nezapamćeni požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 200.000 ljudi

Bloomberg Adria pre 53 minuta
Institut „Dedinje“ dobija novo ime, zvaće se „Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje“

Institut „Dedinje“ dobija novo ime, zvaće se „Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje“

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Požar kod Herceg Novog: Kanaderi gase vatrenu stihiju

Požar kod Herceg Novog: Kanaderi gase vatrenu stihiju

Sputnik pre 52 minuta