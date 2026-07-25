„Sve ovo nismo radili još od 1945. godine!“ Vučić u Drežniku najavio ulaganja od milijrdu evra u Zapadnu Srbiju: Za par meseci su izbori, idemo da ih pobedimo

Imamo novac i uskoro krećemo u rekonstrukciju Zdravstvenog centra Užice, vrednu oko 100 miliona evra, rekao je u Drežniku predsednik Srbije Aleksandar Vučić. -Najpre, ja sam obećao kada sam dolazio u Užice da ćemo da radimo ZC u Užicu i završili smo projektnu dokumentaciju i bez opreme je 100 miliona evra.

Imamo novac i uskoro krećemo u rekonstrukciju i dogradnju Zdravstvenog centra Užice, 100 miliona evra su samo radovi i molim vas da računateu novcu šta je to što ćemo da radimo za Užice u narednih tri, četiri godine a što nije urađeno od 1945. pa naovamo – rekao je Vučić okupljenim građanima u Drežniku. Ono što sam takođe rekao više puta tunel ispod Kadinjače završili smo ne samo projektnu dokumentaciju već i tendersku proceduru i ponudioca imamo između 105 i 147