Vučić u Drežniku: Autoput do Sevojna, rekonstrukcija ZC Užice, izgradnja važnih puteva (foto, video)

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Vučić u Drežniku: Autoput do Sevojna, rekonstrukcija ZC Užice, izgradnja važnih puteva (foto, video)

Imamo novac i uskoro krećemo u rekonstrukciju Zdravstvenog centra Užice, vrednu oko 100 miliona evra, rekao je u Drežniku predsednik Srbije Aleksandar Vučić. -Najpre, ja sam obećao kada sam dolazio u Užice da ćemo da radimo ZC u Užicu i završili smo projektnu dokumentaciju i bez opreme je 100 miliona evra.

Imamo novac i uskoro krećemo u rekonstrukciju i dogradnju Zdravstvenog centra Užice, 100 miliona evra su samo radovi i molim vas da računateu novcu šta je to što ćemo da radimo za Užice u narednih tri, četiri godine a što nije urađeno od 1945. pa naovamo – rekao je Vučić okupljenim građanima u Drežniku. Ono što sam takođe rekao više puta tunel ispod Kadinjače završili smo ne samo projektnu dokumentaciju već i tendersku proceduru i ponudioca imamo između 105 i 147
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