Od „No Kings“ do MetLife stadiona: Priča o vlasti, fudbalu i generaciji koja dolazi

Velike priče pre 1 sat  |  Piše Veljko Lalić
Od „No Kings“ do MetLife stadiona: Priča o vlasti, fudbalu i generaciji koja dolazi

Sa tog stadiona videlo se mnogo toga. Najviše u pogledima Kubarsija i Jamala rođenih 2007, koji će narednih 20 godina definisati i fudbal i Novo doba

Bilo je ovo najbolje Svetsko prvenstvo u fudbalu, po svim parametrima, od broja gledalaca – 6,8 miliona, dva puta više u odnosu na poslednji rekord, takođe u SAD, najviše golova – 308, odnosno 2,96 po utakmici, u polufinalu su prvi put bile prve četiri reprezentacije sa FIFA liste. Da ne pričam dalje o spektaklu ili fudbalu, osim bajke o Mesiju do poslednje utakmice, i kontrabajke o Ronaldu, od prve. Španija je bila najbolja sve vreme, rasturila je i dominantnu
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Od „No Kings“ do MetLife stadiona: Priča o vlasti, fudbalu i generaciji koja dolazi

Od „No Kings“ do MetLife stadiona: Priča o vlasti, fudbalu i generaciji koja dolazi

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