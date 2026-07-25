Vesna Goldsworthy: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Od Miloša Crnjanskog (tri puta) i Andrića, do Tišme, Dubravke Ugrešić i Slobodana Selenića...

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Vesna Goldsworthy je srpska književnica i