Pedagoški fakultet upisao 57 brucoša, ostalo još 217 mesta

Sa Univerzitet u Nišu saopšteno je da u drugom upisnom roku za školsku 2026/2027. godinu na fakultetima tog univerziteta ima 1.629 mesta (817 budžetskih, 802 mesta za studente koji će sami finasirati svoje studente i 79 mesta u okviru programa afirmativnih mera po odluci Vlade Srbije), od kojih je 217 na Pedagoškom fakultetu u Vranju.

Od tog broja, na ovoj visokoškolskoj ustanovi ostalo je 40 budžetskih i 177 samofinansirajućih. U matičnom fakultetu u Vranju su u junskom upisnom roku upisan 51 brucoš i još 6 u isturenom odeljenju u Negotinu - ukupno 57. Među tih 57 brucoša njih 11 je iz Vranja. Na studijskom programu "diplomirani učitelj" u junskom upisnom roku upisano je 26 brucoša, na studijskom programu "diplomirani vaspitač" 20, na studijskom programu "master profesor tehnike i informatike"