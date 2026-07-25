U ovo ne veruju ni u RSZ: Prosečna plata u Vranju skoro 95.000

Prosečna neto plata u Vranju u maju ove godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), iznosila je navodno 94.925 dinara.

To su za oko 23.500 dinara manja primanja od republičkog proseka koji je u tom mesecu iznosio 118.398 dinara. Vranje, kao administrativni centar, prema ovom podatku koji se objavljuje kao zvaničan, ipak nije na prvom mestu u Pčinjskom okrugu. U tom mesecu veću prosečnu zaradu primili su Surduličani (95.430 dinara), a nešto manji prosek od vranjskog je u Vladičinom Hanu (94.345 dinara). Kada je reč o ostalim opštinama Pčinjskog okruga, u gradskoj opštini Vranjska