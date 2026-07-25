Borko Stefanović: Vučić nije zaslužan za ukidanje američkih carina Srbiji

Ko je odgovoran za ukidanje američkih carina Srbiji?

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović izjavio je danas da je Vašington ukinuo Srbiji takse na uvoz proizvoda jer je američki Vrhovni sud ukinuo mogućnost da administracija predsednika SAD Donalda Trampa uvodi carine na osnovu dosadašnjih kriterijuma i razloga, a ne zbog ličnog zalaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića Prema Stefanovićevim rečima, odluka američkog Vrhovnog suda i Trampove administracije nikakve veze nema sa Srbijom,