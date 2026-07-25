Borko Stefanović: Vučić nije zaslužan za ukidanje američkih carina Srbiji

Vreme pre 1 sat
Borko Stefanović: Vučić nije zaslužan za ukidanje američkih carina Srbiji

Ko je odgovoran za ukidanje američkih carina Srbiji?

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović izjavio je danas da je Vašington ukinuo Srbiji takse na uvoz proizvoda jer je američki Vrhovni sud ukinuo mogućnost da administracija predsednika SAD Donalda Trampa uvodi carine na osnovu dosadašnjih kriterijuma i razloga, a ne zbog ličnog zalaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića Prema Stefanovićevim rečima, odluka američkog Vrhovnog suda i Trampove administracije nikakve veze nema sa Srbijom,
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Stefanović kaže da nam SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, ovaj odgovara: Nisu slučajno ukinute

Stefanović kaže da nam SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, ovaj odgovara: Nisu slučajno ukinute

Nova ekonomija pre 9 minuta
Stefanović: SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, Vučić: Nisu slučajno ukinute

Stefanović: SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, Vučić: Nisu slučajno ukinute

Beta pre 1 sat
Stefanović: SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, Vučić: Nisu slučajno ukinute

Stefanović: SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, Vučić: Nisu slučajno ukinute

Radio sto plus pre 54 minuta
Vučić:Ukidanje tarifa SAD dobra vest za sve građane Srbije

Vučić:Ukidanje tarifa SAD dobra vest za sve građane Srbije

NIN pre 1 sat
Vučić o ukidanju američkih tarifa Srbiji: To je velika i dobra vest za svakog građanina

Vučić o ukidanju američkih tarifa Srbiji: To je velika i dobra vest za svakog građanina

Kurir pre 1 sat
Stefanović: SAD nisu ukinule takse zbog Vučića; Vučić: To potpuno slučajno ne postoji

Stefanović: SAD nisu ukinule takse zbog Vučića; Vučić: To potpuno slučajno ne postoji

Radio 021 pre 1 sat
Stefanović (SSP): SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, već zbog odluke Vrhovnog suda

Stefanović (SSP): SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, već zbog odluke Vrhovnog suda

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVrhovni SudVašingtonBorko StefanovićDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

Stefanović kaže da nam SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, ovaj odgovara: Nisu slučajno ukinute

Stefanović kaže da nam SAD nam nisu ukinule takse zbog Vučića, ovaj odgovara: Nisu slučajno ukinute

Nova ekonomija pre 9 minuta
Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Beta pre 44 minuta
Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Paunović kaže da je vest o apoteci u Peći neistina,pita da li stvarno ima neko toliko moćan u Srbij

Serbian News Media pre 44 minuta
"Ne možete da napadate nečije porodice" Vučić se osvrnuo na komentare tužiteljke Paunović: "Ja svoje roditelje volim najviše…

"Ne možete da napadate nečije porodice" Vučić se osvrnuo na komentare tužiteljke Paunović: "Ja svoje roditelje volim najviše na svetu" (video)

Blic pre 49 minuta
Vučić: Tužbe Jasmine Paunović su apsurd

Vučić: Tužbe Jasmine Paunović su apsurd

Danas pre 4 minuta