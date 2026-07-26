F1: Lando Noris pobednik trke za Veliku nagradu Mađarske

Foto: Screenshot / Formula 1 YouTube Vozač Meklarena Lando Noris drugu godinu zaredom zabeležio je pobedu u trci Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske, dok je prvo mesto u generalnom plasmanu posle današnje trke zadržao vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli.

Noris, aktuelni svetski prvak, na stazi Hungaroring upisao je ukupno 12. pobedu u karijeri, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri 14 krugova pre kraja zbog problema sa menjačem odustao u trenutku kada je zauzimao drugu poziciju. Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, a na treće mesto pobedničkog postolja popeo se Antoneli, koji je u prvih 11 trka ove sezone zabeležio šest pobeda. Četvrto i peto mesto pripalo je vozačima Ferarija Šarlu Lekleru i