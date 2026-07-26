Dva crvena, 10 žutih i ludilo - Partizan protiv Mačve upisao prvu pobedu u SLS VIDEO

Fudbaleri Partizana su uspeli da dođu do prve pobede u novoj sezoni Superlige Srbije pošto su u drugom kolu posle velike borbe savladali Mačvu u Šapcu rezultatom 3:1 (1:0).

Partizan je teže nego što se očekivalo stigao do prve pobede u novoj sezoni Superlige Srbije. Crno-beli su u Šapcu savladali Mačvu rezultatom 3:1, ali su tek u završnici uspeli da slome otpor domaćina, koji je više od pola sata igrao sa fudbalerom manje. Ekipa Saše Ilića povela je preko Ibrahima Zubairua u prvom poluvremenu, Mačva je uprkos isključenju Boška Vraštanovića stigla do izjednačenja golom Milana Vidakova, da bi u poslednjim minutima Demba Sek i Šaka