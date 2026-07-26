Evakuisano više od 220.000 ljudi FOTO/VIDEO

Pet dana nakon što je izbio u mestu Somo, veliki požar i dalje se širi u departmanu Žironda, na jugozapadu Francuske, ali evakuacija Bordoa nije na dnevnom redu, izjavio je danas gradonačelnik tog grada Toma Kazenav.

Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Francuske Lorana Nunjeza, do sada je izgorelo oko 42.000 hektara, a 220.000 ljudi je evakuisano, prenosi Figaro. "Situacija u Žirondi i dalje je veoma nepovoljna", rekao je on, ocenjujući da je reč o požaru vanrednih razmera čije je širenje i dalje nepredvidivo i da sada ugrožava okolinu Bordoa. Vatra se trenutno nalazi na oko 15 kilometara od Bordoa, kod mesta Martinja-sir-Žal, ali evakuacija Bordoa nije na dnevnom redu,