Iran izvadio keca iz rukava: Stiglo novo smrtonosno oružje?

B92 pre 7 minuta
Iran izvadio keca iz rukava: Stiglo novo smrtonosno oružje?

Iranske snage nanele su ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku i veliki broj ih je operativno onesposobljen, izjavio je iranski brigadni general Mohamad Akraminija i dodao da Iran sada koristi bespilotne sisteme naprednije od modela "araš-2".

On je rekao da Sjedinjene Američke Države zadržavaju sposobnost da obnove svoje snage zahvaljujući prisustvu u Zapadnoj Aziji, južnoj Evropi i na Mediteranu, ali je naglasio da je Iran spreman da nastavi operacije ukoliko se rat produži, prenosi agencija Mehr. "Nastavićemo sa operacijama sve dok Amerikanci ne shvate da ne mogu primenom agresije da nametnu svoju volju iranskom narodu", rekao je general Akraminija. Potvrdio je da Iran sada koristi bespilotne sisteme
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