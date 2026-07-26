Kina podigla nivo uzbune: Spremaju se za udar VIDEO

B92 pre 2 sata
Kina podigla nivo uzbune: Spremaju se za udar VIDEO

Kinesko Ministarstvo vodnih resursa podiglo je danas nivo vanrednog odgovora za odbranu od poplava u provincijama Đangsi, Hunan i Guangdong sa četvrtog na treći nivo, zbog visokog rizika od planinskih bujičnih poplava izazvanih dejstvom tajfuna Noul.

Đangsi se nalazi na istoku Kine, Hunan u centralnom delu zemlje, a Guangdong na jugu, prenosi Sinhua. Procene rizika pokazuju da će se 43 okruga na područjima ove tri provincije od 8 časova u nedelju do 8 časova u ponedeljak suočiti sa rizikom od bujičnih poplava na nivou crvenog upozorenja, što ukazuje na veliku verovatnoću pojave takvih nepogoda. Ministarstvo je uputilo još dva radna tima u Đangsi i Hunan kako bi na terenu pomogli i usmeravali aktivnosti na
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