Vatreni pakao na Jadranu: Vatra zarobila turiste, jedini izlaz - more VIDEO

B92 pre 39 minuta
Vatreni pakao na Jadranu: Vatra zarobila turiste, jedini izlaz - more VIDEO

Više od 400 turista i kupača evakuisano je danas morskim putem iz mesta Peskiči u italijanskoj pokrajini Pulja zbog velikog šumskog požara.

Vatra se istovremeno proširila i na obalu Donjeg Molizea, gde su evakuisani kampovi, plaže i starački dom, a zatvoreni su Jadranska magistrala i železnička pruga. Italijanska Obalska straža saopštila je da je više od 400 turista i kupača evakuisano morskim putem iz mesta Peskiči na jadranskoj obali, navodeći da je to trenutno jedini bezbedan pravac za evakuaciju, prenosi ANSA. Portparol Obalske straže izjavio je da se očekuje evakuacija još oko 300 ljudi. Prema
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