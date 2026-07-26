Već je evakuisano 300.000 ljudi, a najgore tek dolazi? VIDEO

Vatrogasci u Francuskoj i Španiji koriste kratkotrajno smirivanje vremenskih uslova kako bi pokušali da stave pod kontrolu ogromne šumske požare zbog kojih je do sada evakuisano više od 300.000 ljudi.

Međutim, temperature će od sutra ponovo početi da rastu, a sredinom nedelje u najugroženijim područjima očekuju se ekstremne vrućine, objavio je CNN. Slabiji vetar tokom vikenda pružio je vatrogascima kratko olakšanje, dok se prema prognozama očekuje da će se povoljniji uslovi zadržati najmanje do utorka. To bi ekipama na terenu moglo da omogući da dodatno obuzdaju požare pre nego što se vremenska situacija ponovo pogorša. U Francuskoj je u toku najveća evakuacija