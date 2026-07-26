Vučić saopštio kada kreću isplate za penzionere: "Penzije ne kasne ni sat"
B92 pre 37 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na TV Prva ponovo je podsetio građane na ekonomske mere koje država priprema.
"Od 1. avgusta idu niže cene lekova i to ćemo da proveravamo i bićemo veoma rigorozni, jer znamo šta smo mi kao država izdvojili. Zatim imamo uobičajenu podelu penzije od 2. do 10 u mesecu. 14. septembra idemo sa isplatom svega onoga što smo govorili, 35.000 dinara, 25.000 dinara za više penzije, lista za dodatna davanja za borce...Ukupno ćemo izdvojiti 7 miliona 660 hiljada isplata", rekao je predsednik. "Penzije ne kasne ni sat, ni dan. Posebno ide pomoć za