Vučić saopštio kada kreću isplate za penzionere: "Penzije ne kasne ni sat"

B92 pre 37 minuta
Vučić saopštio kada kreću isplate za penzionere: "Penzije ne kasne ni sat"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na TV Prva ponovo je podsetio građane na ekonomske mere koje država priprema.

"Od 1. avgusta idu niže cene lekova i to ćemo da proveravamo i bićemo veoma rigorozni, jer znamo šta smo mi kao država izdvojili. Zatim imamo uobičajenu podelu penzije od 2. do 10 u mesecu. 14. septembra idemo sa isplatom svega onoga što smo govorili, 35.000 dinara, 25.000 dinara za više penzije, lista za dodatna davanja za borce...Ukupno ćemo izdvojiti 7 miliona 660 hiljada isplata", rekao je predsednik. "Penzije ne kasne ni sat, ni dan. Posebno ide pomoć za
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