Osumnjičeni za napad na učesnike Parade ponosa u Berlinu ubijen u sukobu sa policijom

BBC News pre 24 minuta

Reuters

Osumnjičeni za navodni islamistički teroristički napad na Paradi ponosa u Berlinu ubijen je posle policijske intervencije.

Pronađen je u zapadnom delu grada, gde je, prema navodima zvaničnika, pokušao da napadne policajce nožem.

Pripadnici specijalne jedinice upotrebili su vatreno oružje i osumnjičeni je ubijen.

Tokom Parade ponosa u Berlinu u subotu uveče, osumnjičeni Abdul B. uleteo je belim kombijem u masu.

Jedna žena je poginula, dok je 29 ljudi povređeno.

Nemački kancelar Fridrih Merc ocenio je da je napad „užasan čin" i obećao temeljnu istragu.

„Ovo je napad na naše slobodno i otvoreno društvo", rekao je gradonačelnik Berlina Kaj Vegner.

Stotine hiljada ljudi doputovalo je u Berlin kako bi u subotu učestvovalo u proslavi Parade ponosa, jedne od najvećih LGBTQ+ manifestacija u Evropi.

EPA

Identifikovan osumnjičeni

Reuters Policija objavila fotografiju osumnjičenog

Policija i tužilaštvo zatražili su pomoć građana u pronalaženju 21-godišnjeg osumnjičenog, identifikovanog kao Abdul B.

„Osumnjičeni je poznat policiji kao pripadnik islamističkih krugova u Berlinu i potraga za njim odvija se punim intenzitetom", izjavio je portparol policije Florian Nat.

Istražitelji za sada nemaju informacije o „njegovim konkretnim motivima" za napad, rekao je Nat.

Iz vozila je, nakon proboja u masu, izašla jedna ili više ljudi.

Policija smatra da je nekoliko ljudi i izbodeno nožem.

Građanima i turistima je savetovano da izbegavaju „neposredni kontakt" sa osumnjičenim, za kog kažu da je verovatno naoružan i opasan.

Troje ljudi je zadobilo povrede opasne po život, osam je teško povređeno, a petoro lakše, saopštile se spasilačke službe.

Prema navodima policije, beli kombi je oko 22 sata u subotu uleteo u park Tirgarten, udario više osoba, a zatim se zakucao u drvo.

U neposrednoj blizini se održavala završna proslava Parade ponosa, a ranije u subotu je kroz centar Berlina prošla povorka sa oko 80 ukrašenih vozila.

EPA

Umesto veselja, vikend obojen bolom

EPA Kombi kojim je napadač uleteo u masu

Majkl Štajringer

BBC reporter iz Berlina

Veliki plato oko Bradenburške kapije deluje baš onako kako biste očekivali posle burnog slavlja i koncerta kojim se završava parada ponosa - prazne flaše na gomili, dok čistači skupljaju papirne tanjire za hranu.

Radnici demontiraju binu postavljenu ispred kapije, a samo retki džogeri izašli su ovog jutra na redovno trčanje.

Ali ono što je drugačije je skoro sablasna tišina na ovom mestu, omiljenom stecištu turista koji posećuju Berlin.

Prekidaju je samo policijske sirene, snažan zvučni pokazatelj široke potrage za osumnjičenim za subotnji napad.

Svi događaji zakazani za slavodobitni kraj prajd vikenda kojem su prisustvovale stotine hijada ljudi, otkazani su još noćas.

Reuters Plato ispred Bradenburške kapije

Niz napada automobilima u Nemačkoj

Reuters

Poslednjih godina, u Nemačkoj je zabeležno nekoliko slučajeva zaletanja automobila u masu.

U maju je u Lajpcigu poginulo dvoje, a ranjeno 22 ljudi.

Godinu ranije, u maju 2025, dvoje je poginulo s petoro ljudi teško povređeno kada je napadač uleteo automobilom među pešake u Manhajmu.

U februaru 2025, u sličnom napadu u Minhenu, dvoje ljudi je poginulo a najmanje 30 ranjeno.

Šestoro ljudi je poginulo kada je muškarac kolima uleteo na Božićni trg u Magdeburgu 2024.

Jedan nastavnik je poginuo a 14 njegovih đaka je povređeno u Berlinu 2022, kada je Nemac jermenskog porekla kolima uleteo u punoj brzini u tržni centar na otvorenom.

Jedna beba je bila među pet žrtava napada u Triru 2020.

Iste godine je jedan napadač osuđen na doživotni zatvor pošto je povredio 60 ljudi u napadu kombijem u Folkmarsenu.

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(BBC News, 07.26.2026)