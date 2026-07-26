Potraga za osumnjičenim za smrtonosni napad na Paradi ponosa u Berlinu
Raspisana je poternica za osumnjičenim koji je kombijem uleteo u masu, kada je jedna žena poginula, a 16 ljudi povređeno.
Jedna žena je izgubila život dok je 16 ljudi povređeno kada je napadač automobilom uleteo među učesnike događaja na Paradi ponosa u subotu uveče u Berlinu, saopštila je policija,
Policija je identifikovala osumnjičenog, navodno povezanog sa radikalnim islasmističkim krugovima, ali napadač još nije uhapšen.
Opsežna potraga je u toku širom prestonice Berlina, a policija je objavila fotografiju osumnjičenog i pozvala građana da pomognu u pronalaženju napadača.
Belo vozilo kojim je, prema istrazi, napadač uleteo u masu, snimljeno je iza policijskog kordona.
Osumnjičeni je nešto posle 10 uveče 25. jula kombijem uleteo među posetioce koncerta tokom paradi ponosa u Tjergarten parku, u blizini čuvene Bradenburške kapije.
Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da je napad „užasan čin" i obećao temelju istragu.
„Ovo je napad na naše slobodno društvo otvorenog uma", rekao je gradonačelnik Berlina Kaj Vegner.
Stotine hiljada ljudi doputovalo je u Berlin kako bi u subotu učestvovalo u proslavi, iako nije poznato koliko ih je ostalo na festivalu do kasno uveče. Reč je o jednoj od najvećih LGBTQ+ manifestacija u Evropi.
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(BBC News, 07.26.2026)