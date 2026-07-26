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Potraga za osumnjičenim za smrtonosni napad na Paradi ponosa u Berlinu

Raspisana je poternica za osumnjičenim koji je kombijem uleteo u masu, kada je jedna žena poginula, a 16 ljudi povređeno.

BBC News pre 1 sat
Posetioci u šoku posle napada na učesnike Berlin prajda
EPA

Jedna žena je izgubila život dok je 16 ljudi povređeno kada je napadač automobilom uleteo među učesnike događaja na Paradi ponosa u subotu uveče u Berlinu, saopštila je policija,

Policija je identifikovala osumnjičenog, navodno povezanog sa radikalnim islasmističkim krugovima, ali napadač još nije uhapšen.

Opsežna potraga je u toku širom prestonice Berlina, a policija je objavila fotografiju osumnjičenog i pozvala građana da pomognu u pronalaženju napadača.

Belo vozilo kojim je, prema istrazi, napadač uleteo u masu, snimljeno je iza policijskog kordona.

Osumnjičeni je nešto posle 10 uveče 25. jula kombijem uleteo među posetioce koncerta tokom paradi ponosa u Tjergarten parku, u blizini čuvene Bradenburške kapije.

Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da je napad „užasan čin" i obećao temelju istragu.

„Ovo je napad na naše slobodno društvo otvorenog uma", rekao je gradonačelnik Berlina Kaj Vegner.

Stotine hiljada ljudi doputovalo je u Berlin kako bi u subotu učestvovalo u proslavi, iako nije poznato koliko ih je ostalo na festivalu do kasno uveče. Reč je o jednoj od najvećih LGBTQ+ manifestacija u Evropi.

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(BBC News, 07.26.2026)

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