Aleksić (NPS): Skupština Srbije glasa o nepoverenju Vladi, očekujem kvorum

Beta pre 2 sata

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je da očekuje da će biti obezbeđen kvorum na sutrašnjoj sednici Skupštine Srbije za glasanje o nepoverenju Vladi, s obzirom na to da je vladajuća većina i zakazala sednicu u vanrednom zasedanju.

"Građani će imati priliku da se tokom ovih nekoliko dana rasprave još jednom podsete na sve ono što se dešavalo u prethodnih nekoliko godina vladavine, ne samo Vlade Đure Macuta. Ona je vlada kontinuiteta posle Miloša Vučevića, od Macutovih 30 ministara, 19 je bilo u Vučevićevoj vladi, a i vladi pre toga, to je sve jedna ista politika", izjavio je Aleksić za televiziju N1.

Dodao je da očekuje da će većina opozicionih poslanika biti u parlamentu i da će svi diskutovati, prema njegovim rečima, građani će sutra videti "sve Srbije".

"Po poslovniku, ja kao ovlašćeni predlagač u ime 62 poslanika opozicije trebalo bi da imam neograničeno vreme za diskusiju i da mogu da se javim kad god hoću, kad procenim da treba da diskutujem u nečemu i u tom smislu će biti važna strategija i dogovor sa drugim kolegama iz opozicije i to je retkost da opozicija dobije priliku da na taj način može da nastupa", naveo je Aleksić.

Kako je kazao, predlog o izglasavanju nepoverenja Vladi je važna i široka tačka, koja obuhvata sve resore i izrazio očekivanje da će ishod te sednice biti da se građani podsete na to šta je Vlada Đure Macuta radila.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak, 27. jul, vanredno zasedanje parlamenta na čijem dnevnom redu će biti Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, saopšteno je ranije.

Kako se navodi, vanredno zasedanje sazvano je na zahtev 109 poslanika, a početak sednice zakazan je za 10 časova.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi prethodno su, u februaru, podnela 62 opoziciona poslanika Skupštine Srbije.

(Beta, 26.07.2026)