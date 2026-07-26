Napad na Paradi ponosa u Berlinu - potencijalno teroristički

Beta pre 13 minuta

Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt izjavio je u nedelju da postoje indicije da je napad u blizini Parade ponosa u Berlinu bio islamistički teroristički napad.

U napadu, koji se dogodio sinoć, poginula je jedna osoba, dok je više desetina ljudi povređeno.

Osumnjičeni Abdul Balut, nemački državljanin libanskog porekla, i dalje je u bekstvu.

Nemačke vlasti raspisale su poternicu i upozorile građane da mu ne prilaze, jer se smatra da je naoružan i opasan.

Prema navodima policije i tužilaštva, osumnjičeni je kombijem uleteo među ljude u parku Tirgarten u blizini završne proslave Parade ponosa, nakon čega je više osoba napadnuto hladnim oružjem. Ministar Dobrindt izjavio je da se veruje da je u napadu korišćena mačeta.

Policija je saopštila da je osumnjičeni poznat bezbednosnim službama zbog veza sa islamističkim krugovima u Berlinu, ali da motiv napada još nije zvanično utvrđen.

Tokom noći izvedena je policijska akcija i pretres stana u berlinskoj četvrti Šeneburg, ali osumnjičeni nije pronađen.

Policija je ranije saopštila da je beli kombi sinoć uleteo u park Tirgarten, udario više ljudi i potom se zakucao u drvo.

U vreme napada u neposrednoj blizini, kod Brandenburške kapije, održavala se završna proslava Parade ponosa.

{Image2}

Potraga za osumnjičenim nakon smrtonosnog napada na paradi ponosa u Berlinu

Nemačke vlasti raspisale su poternicu za osumnjičenim koji je u bekstvu nakon što je kombijem uleteo među ljude na paradi ponosa u Berlinu.

U napadu je jedna osoba poginula, a najmanje 16 je povređeno.

Nemački kancelar Fridrih Merc opisao je incident, koji se dogodio sinoć, kao "napad na društvo".

Policija i tužilaštvo zatražili su pomoć građana u pronalaženju 21-godišnjeg osumnjičenog, identifikovanog kao Abdul B. Dodali su da je iz vozila, nakon udaranja u ljude, izašla jedna ili više osoba.

Oni veruju da je nekoliko ljudi i izbodeno nožem.

U upozorenju objavljenom danas građanima je savetovano da izbegavaju "svaki neposredni kontakt" sa osumnjičenim, jer bi mogao da bude naoružan i opasan.

Policija je ranije saopštila da je identifikovala osumnjičenog koji je povezan sa islamističkim krugovima u glavnom gradu Nemačke.

"Osumnjičeni je poznat policiji. Poznat nam je kao pripadnik islamističkih krugova ovde u Berlinu i potraga za njim odvija se punim intenzitetom", izjavio je portparol policije Florian Nat.

Nat je dodao da istražitelji za sada nemaju informacije o "njegovim konkretnim motivima".

Prema navodima policije, beli kombi je oko 22 časa sinoć uleteo u park Tirgarten, gde je udario više osoba, a zatim se zakucao u drvo. U neposrednoj blizini u tom trenutku održavala se završna proslava parade ponosa, nakon što je ranije tokom dana kroz centar Berlina prošla povorka sa oko 80 ukrašenih vozila.

Policija je saopštila da je jedna žena poginula. Berlinska vatrogasna služba navela je da su tri osobe zadobile povrede opasne po život, osam je teško povređeno, dok je petoro zadobilo lakše povrede.

Proslava Parade ponosa kod Brandenburške kapije prekinuta je oko 22.15 časova, a nastup jednog benda na bini je obustavljen. Građani su pozvani da se upute kućama i da izbegavaju prolazak kroz park.

"Kakav jeziv čin u Berlinu", napisao je kancelar Fridrih Merc na mreži Iks. Dodao je da Nemačka voli slobodu i da će je "sačuvati i braniti".

Stotine hiljada ljudi doputovalo je u Berlin kako bi u subotu učestvovalo u proslavi, iako nije poznato koliko ih je ostalo na festivalu do kasno uveče. Reč je o jednoj od najvećih LGBTQ+ manifestacija u Evropi.

{Image3}

Jedna osoba poginula a 15 povređeno na Gej prajd paradi u Berlinu

Vozilo je uletelo u masu tokom Gej prajd parade u Berlinu večeras kada je jedna osoba poginula, a najmanje 15 je povređeno, zbog čega je policija prekinula manifestaciju nekoliko sati posle njenog početka.

Policija je saopštila da neki nastradali imaju povrede opasne po život. Vatrogasci i kola hitne pomoći su izašli na mesto incidenta da ih zbrinu.

U objavi na mreži Iks policija je sve učesnike pozvala sve da odmah napuste mesto održavanja skupa. Saopšteno je da je jedno vozilo uletelo u park Tirgarten, blizu rute prajd marša, i udarilo u nekoliko ljudi.

Nije saopšteno koliko je policajaca raspoređeno na mestu događaja, ali izveštaji sa lica mesta govore da ih je puno, kao i da tragaju za osumnjičenim.

"Sprovodimo intenzivnu potragu za mogućim osumnjičenim" rekao je jedan policajac u kratkom videu preko Iks naloga berlinske policije.

Stotine hiljada ljudi došlo je danas u Berlin na čuvenu prajd paradu, poznatu u Nemačkoj kao Dan Ulice Kristofer. Proslava u Berlinu jedna je od najvećih LGBTQ+ skupova te vrste u Evropi.

Prajd parada događa se ispred Brandenbuške kapije u centru grada, i prekinuta je u 22.15 kada je zaustavlejn nastup benda koji je bio u toku. Ljudi su pozvani da se raziđu i da izbegavaju rutu kroz park Tirgarten.

Pre ovog incidenta proslava je tekla mirno, učesnici su prolazili su kroz grad satima i pevali i igrali uz glasnu muziku.

(Beta, 26.07.2026)