Štrajk grčkih carinikaa prelazima sa Severnom Makedonijom najavljen za sutra

Beta pre 2 sata

Četvoročasovni štrajk carinika na grčkim graničnim prelazima sa Severnom Makedonijom - Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Medžitlija) najavljen je za sutra pre podne.

Kako je ranije saopštilo ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije, prema informacijama dobijenim od nadležnih grčkih organa, u periodu od 5.00 do 9.00 po makedonskom vremenu (6.00 do10.00 po grčkom), putnička vozila će biti propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen za ulazak i izlazak iz Grčke.Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije je istaklo da će preduzeti sve mere i staviti u funkciju sve ljudske i tehničke kapacitete (mvr.gov.mk/mk-MK/odnosi-so-javnost/novosti/vo-ponedelnik-nautro-strajk-na-grckite-carinski-sluzbenici-na-granicnite-premini).

(Beta, 26.07.2026)