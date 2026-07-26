Štrajk grčkih carinikaa prelazima sa Severnom Makedonijom najavljen za sutra

Beta pre 2 sata

Četvoročasovni štrajk carinika na grčkim graničnim prelazima sa Severnom Makedonijom - Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Medžitlija) najavljen je za sutra pre podne. 

Kako je ranije saopštilo ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije, prema informacijama dobijenim od nadležnih grčkih organa, u periodu od 5.00 do 9.00 po makedonskom vremenu (6.00 do10.00 po grčkom), putnička vozila će biti propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen za ulazak i izlazak iz Grčke.Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije je istaklo da će preduzeti sve mere i staviti u funkciju sve ljudske i tehničke kapacitete (mvr.gov.mk/mk-MK/odnosi-so-javnost/novosti/vo-ponedelnik-nautro-strajk-na-grckite-carinski-sluzbenici-na-granicnite-premini). 

(Beta, 26.07.2026)

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