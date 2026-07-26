Šumski požar širi se ka Bordou: Tokom noći domove napustilo više od 55.000 ljudi

Beta pre 40 minuta

Zbog velikog šumskog požara na jugozapadu Francuske tokom noći evakuisano je još nekoliko područja, a svoje domove moralo je da napusti oko 55.000 ljudi, čime je ukupan broj raseljenih dostigao 220.000.

Vatra se približava Bordou, gradu poznatom po vinu.

Vlasti u regionu Žirond, u kojem se nalazi Bordo, tokom noći su izdale naređenja za evakuaciju još pet naselja, uključujući i neka koja se nalaze na prilazima gradu.

U saopštenju vlasti navodi se da su snažni udari vetra tokom noći raspirivali vatru, ubrzavajući širenje požara koji od sredine sedmice gori van kontrole.

(Beta, 26.07.2026)