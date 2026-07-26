Šumski požar širi se ka Bordou, tokom noći domove napustilo više od 55.000 ljudi

Beta pre 40 minuta

Zbog velikog šumskog požara na jugozapadu Francuske tokom noći evakuisano je još nekoliko područja, a svoje domove moralo je da napusti oko 55.000 ljudi, čime je ukupan broj raseljenih dostigao 220.000.

Vatra se približava Bordou, gradu poznatom po  vinu.

Vlasti u regionu Žirond, u kojem se nalazi Bordo, tokom noći su izdale naređenja za evakuaciju još pet naselja, uključujući i neka koja se nalaze na prilazima gradu.

U saopštenju vlasti navodi se da su snažni udari vetra tokom noći raspirivali vatru, ubrzavajući širenje požara koji od sredine sedmice gori van kontrole.

(Beta, 26.07.2026)

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