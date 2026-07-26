Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Beta pre 4 sati

Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, a popodne i uveče je moguć lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, na severu Vojvodine i planinama povremeno i jak vetar južnih pravaca.

Najniža temperatura biće od osam stepeni do 17, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Vreme u Beogradu će danas tokom najvećeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije, a uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti, u nekim delovima grada sa kratkotrajnom kišom.

Duvaće slab i umeren južni vetar.

Najniža temperatura biće od 13 stepeni do 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.

(Beta, 26.07.2026)