Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Beta pre 4 sati

 Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, a popodne i uveče je moguć lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, na severu Vojvodine i planinama povremeno i jak vetar južnih pravaca.

Najniža temperatura biće od osam stepeni do 17, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Vreme u Beogradu će danas tokom najvećeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije, a uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti, u nekim delovima grada sa kratkotrajnom kišom.

Duvaće slab i umeren južni vetar.

Najniža temperatura biće od 13 stepeni do 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.

(Beta, 26.07.2026)

Povezane vesti »

Srbija pred vremenskim preokretom: Preko dana vrelo, a uveče stižu kiša i grmljavina

Srbija pred vremenskim preokretom: Preko dana vrelo, a uveče stižu kiša i grmljavina

Mondo pre 8 minuta
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Goran Vojnović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana na maternjem jeziku

Goran Vojnović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana na maternjem jeziku

Velike priče pre 8 minuta
Vremeplov: Rođen engleski muzičar Mik Džeger

Vremeplov: Rođen engleski muzičar Mik Džeger

RTV pre 3 minuta
Srbija pred vremenskim preokretom: Preko dana vrelo, a uveče stižu kiša i grmljavina

Srbija pred vremenskim preokretom: Preko dana vrelo, a uveče stižu kiša i grmljavina

Mondo pre 8 minuta
Jedna osoba poginula a 15 povređeno na Gej prajd paradi u Berlinu, kada je vozilo upalo u masu

Jedna osoba poginula a 15 povređeno na Gej prajd paradi u Berlinu, kada je vozilo upalo u masu

Beta pre 4 sati
Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Vremenska prognoza za nedelju, 26. jul: Pretežno sunčano i toplije, uveče kratkotrajna kiša

Beta pre 4 sati