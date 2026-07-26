Vučić: Predsednički izbori u Srbiji najranije decembra 2026, najkasnije februara 2027.

Beta pre 32 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predsednički izbori u Srbiji najranije biti održani krajem decembra ove godine, a najkasnije početkom februara 2027. godine.

"Logično je - ako su u oktobru parlamentarni, moguće je od kraja decembra do početka januara da budu predsednički, a ako su u novembru, onda će svakako biti u januaru, ili možda najkasnije početkom februara", rekao je Vučić za televiziju Prva.

On je ranije najavio da planira da bude kandidat za premijera na parlamentarnim izborima, za koje navodi da bi mogli da budu održani u oktobru ili novembru, kao i da će do tada podneti ostavku na mesto predsednika.

Govoreći o parlamentarnim izborima, naveo je da će lista vladajuće većine biti "neuporedivo mlađa" od studentske liste, kao i da će on biti među starijima na toj listi.

"Sa ponosom ću biti na toj listi na koje god mesto da me stave. 250, 72, prvo, treće, peto... Potpuno mi je svejedno", kazao je Vučić i dodao da će priznati izborne rezultate kakvi god budu.

Na platformi "Ko si bre ti" za prijavu korupcije i bahatih funkcionera, prema rečima Vučića, do sada je stiglo 10.000 prijava, a odgovoreno je na 3.500.

Vučić: Studenti u kampanji zbog koje je ranije SNS bio kritikovan, smejaću im se i ako pobede

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da studenti u blokadi sada sprovode akcije koje je ranije sprovodila Srpska napredna stranka, a koje je deo javnosti ranije kritikovao, kao i da su kol centri i brojanje sigurnih glasova normalne stranačke aktivnosti.

"Pogledajte dokle ide to licemerje, kao da su na nama isprobavali sve teorije ludosti. 'Student zove', pa danas je normalno da zovu čak i van kampanje, ono što su nama govorili da uznemiravamo, a sada će oni da uznemiravaju. To je akcija studenata za ove deke i bake koje su im na listi. Govorili su nam da ne smemo da radimo od vrata do vrata, pa imate onda 'Student u svakom selu'. Idu od vrata do vrata. Pa što ste lagali i obmanjivali javnost", rekao je Vučić za TV Prva.

Kazao je da je u Kladovu, gde su bili održani lokalni izbori u martu, stranka zakupila prostor u jednom hotelu za kol centar i za prebrojavanje sigurnih glasova i ocenio to kao "normalnu stranačku aktivnost".

"Ja se pitam da li su ovi ljudi ludi i normalni. Ti ljudi su radili svoj posao, uobičajeni izborni posao, kao u svakoj zemlji na svetu. To je kod nas normalno bilo do pre godinu i po, dve. Svi smo to radili od 1995. godine, kada smo nešto naučili o politici. Niko nikome to nije prebacivao. Odjednom, u eri revolucije, ubačeno mnogo novca, ti možeš silom svojih medija i društvenih mreža da proglasiš ono normalno nenormalnim", izjavio je Vučić.

Kazao je da je važno da izbori budu održani i da je "vrlo moguće" da SNS izgubi, ali da će oni svakako prebrojavati glasove.

"Ja ću iste večeri da kažem da su najgori došli na vlast i smejaću im se u lice sve vreme, i iz pritvora i iz zatvora, i iz groba prkosno i ponosno, ovo sam metaforično rekao, zato što oni ne razumeju da se neko borio svim svojim srcem, svojim idealima, da je uložio sve u svom životu da ova zemlja napreduje", naveo je Vučić.

(Beta, 26.07.2026)