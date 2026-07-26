(Foto) Među žrtvama na Elbrusu i doktorka! Poznat identitet stradalih državljana BiH u Rusiji: Petoro alpinista poginulo, dvoje uspelo da se spasi

Blic pre 44 minuta
(Foto) Među žrtvama na Elbrusu i doktorka! Poznat identitet stradalih državljana BiH u Rusiji: Petoro alpinista poginulo…

Vremenske prilike su se naglo pogoršale, sa vetrom do 70 km/h, što je doprinelo tragediji Grupa od sedam osoba pokušala je da osvoji vrh, a potraga za nestalima je trajala nekoliko dana Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenose ruski mediji.

Samo dvoje članova ekspedicije uspelo je da preživi ekstremne uslove na ovoj planini. Pozivajući se na informacije ruskog Telegram kanala "Shot", ruski mediji navode da su preživela samo dva člana alpinističke grupe. Kako saznaje portal „Avaza“, na planinarenju na Elbrusu u Rusiji stradali su dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Svi stradali bili su iz Zenice, dok su preživeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Meliha Čaušević
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