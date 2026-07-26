(Foto) Ovo je osumnjičeni za jezivi napad u Berlinu, kolima se zaleteo u masu: Pokosio ljude na Paradi ponosa, ima i izbodenih! Policija traži pomoć!

Napadač je automobilom naleteo na ljude, a zatim ih je navodno napao nožem i pobegao sa mesta događaja Jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno, od kojih je troje u kritičnom stanju Nemačka policija i Javno tužilaštvo pokrenuli su opsežnu potragu za 21-godišnjim Abdulom B, koji se sumnjiči da je tokom napada u blizini Parade ponosa (Christopher Street Day) u Berlinu automobilom naleteo na više ljudi, a potom pobegao sa mesta zločina. Istražitelji veruju da je