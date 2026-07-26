(Foto) Ovo je osumnjičeni za jezivi napad u Berlinu, kolima se zaleteo u masu: Pokosio ljude na Paradi ponosa, ima i izbodenih! Policija traži pomoć!

Blic pre 12 minuta
(Foto) Ovo je osumnjičeni za jezivi napad u Berlinu, kolima se zaleteo u masu: Pokosio ljude na Paradi ponosa, ima i…
Napadač je automobilom naleteo na ljude, a zatim ih je navodno napao nožem i pobegao sa mesta događaja Jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno, od kojih je troje u kritičnom stanju Nemačka policija i Javno tužilaštvo pokrenuli su opsežnu potragu za 21-godišnjim Abdulom B, koji se sumnjiči da je tokom napada u blizini Parade ponosa (Christopher Street Day) u Berlinu automobilom naleteo na više ljudi, a potom pobegao sa mesta zločina. Istražitelji veruju da je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovo je osumnjičeni za napad tokom Parade ponosa: Policiji poznat odranije, izdato hitno upozorenje

Ovo je osumnjičeni za napad tokom Parade ponosa: Policiji poznat odranije, izdato hitno upozorenje

Mondo pre 2 minuta
Velika potera u Berlinu za osumnjičenim koji je uleteo u masu na Prajdu: ima mrtvih i povređenih

Velika potera u Berlinu za osumnjičenim koji je uleteo u masu na Prajdu: ima mrtvih i povređenih

Mondo pre 12 minuta
On je osumnjičen za napad na gej paradu u Berlinu: Kolima gazio okupljene, poznat policiji odranije i pripada veoma opasnoj…

On je osumnjičen za napad na gej paradu u Berlinu: Kolima gazio okupljene, poznat policiji odranije i pripada veoma opasnoj grupi! (video)

Kurir pre 12 minuta
Smrtonosni napad u Berlinu: Traži se Abdul B

Smrtonosni napad u Berlinu: Traži se Abdul B

Dojče vele pre 37 minuta
VIDEO Vozilo uletelo među učesnike Gej parade u Berlinu: Jedna osoba poginula, najmanje 15 povređenih

VIDEO Vozilo uletelo među učesnike Gej parade u Berlinu: Jedna osoba poginula, najmanje 15 povređenih

Radio 021 pre 1 sat
Vozilo uletelo u masu tokom Gej parade u Berlinu: Jedna osoba poginula, 15 povređeno

Vozilo uletelo u masu tokom Gej parade u Berlinu: Jedna osoba poginula, 15 povređeno

N1 Info pre 17 minuta
Automobil uleteo u masu ljudi na berlinskom prajdu - jedna osoba poginula, 16 povređeno

Automobil uleteo u masu ljudi na berlinskom prajdu - jedna osoba poginula, 16 povređeno

RTS pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoNemačkaBerlinParada ponosa

Svet, najnovije vesti »

Vojni analitičar o novom intenziviranju sukoba između SAD i Irana: Ovakav rat bi mogao da potraje, ali postoji i izlaz (VIDEO)…

Vojni analitičar o novom intenziviranju sukoba između SAD i Irana: Ovakav rat bi mogao da potraje, ali postoji i izlaz (VIDEO)

Insajder pre 12 minuta
Gde su evropska domaćinstva najzaduženija? Na ove zemlje nikada ne biste pomislili

Gde su evropska domaćinstva najzaduženija? Na ove zemlje nikada ne biste pomislili

Euronews pre 7 minuta
Putin: Ruska flota osigurala zemlji status velike pomorske sile

Putin: Ruska flota osigurala zemlji status velike pomorske sile

Sputnik pre 12 minuta
(Foto) Ovo je osumnjičeni za jezivi napad u Berlinu, kolima se zaleteo u masu: Pokosio ljude na Paradi ponosa, ima i…

(Foto) Ovo je osumnjičeni za jezivi napad u Berlinu, kolima se zaleteo u masu: Pokosio ljude na Paradi ponosa, ima i izbodenih! Policija traži pomoć!

Blic pre 12 minuta
On je osumnjičen za napad na gej paradu u Berlinu: Kolima gazio okupljene, poznat policiji odranije i pripada veoma opasnoj…

On je osumnjičen za napad na gej paradu u Berlinu: Kolima gazio okupljene, poznat policiji odranije i pripada veoma opasnoj grupi! (video)

Kurir pre 12 minuta