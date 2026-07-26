(Foto) Ovo je zgodni pilot za kog se udala posle mesec dana ćerka Lee Kiš njemu je rodila sina

Sara Mia Jokić rodila je sina Lea 24. jula i vest podelila nakon dva dana.

Sa suprugom Brankom Milojevićem, pilotom Vojske Srbije, venčala se posle samo mesec i po dana veze. Ćerka Lee Kiš, Sara Mia Jokić 24. jula na svet je donela sina Lea. Ponosna mama najlepše vesti sa javnošću je podelila tek nakon dva dana, a čestitke od tad ne prestaju da se nižu. Sara Mia Jokić povukla se iz javnosti, kako bi u miru provela trudnoću. A sinu je podarila suprugu Branku Milojeviću. Sudbonosno da zgodnom pilotu Sara Mia rekla je pre godinu dana, i to