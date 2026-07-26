Hteo da se pridruži Islamskoj državi: Oglasio se otac teroriste koji je kolima pokosio grupu ljudi u Berlinu: "Nisam mu dao da nosi dugu bradu"

Blic pre 1 sat
Hteo da se pridruži Islamskoj državi: Oglasio se otac teroriste koji je kolima pokosio grupu ljudi u Berlinu: "Nisam mu dao da…
Abdul je više puta pokušavao da se pridruži Islamskoj državi i zbog toga je prošle godine uhapšen i osuđen prema maloletničkom pravu Njegov otac Tavfik tvrdi da je Abdul bio pod jakim uticajem i da mu je 'ispran mozak', Otac Abdula Baluta (21) koji se sumnjiči da je izveo teroristički napad u subotu na Paradi ponosa u Berlinu, tvrdi da je njegovom sinu "bio ispran mozak". Abdul je ubijen danas u akciji nemačke policije, kada je pronađen kako se skriva u baštenskoj
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