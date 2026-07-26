"Kristijane, čekam te u kafiću" Filip Car u lajvu sa Kristinom dobio informaciju da je Golubović u njegovom gradu: "Dođi, da rešimo šta god treba"

Golubović je navodno došao u Filipov rodni grad da se lično obračuna s njim, na šta su Filipa upozorili korisnici mreže.

Filip Car tvrdi da ne strahuje od Golubovića i spreman je da se suoči s njim i njegovim prijateljima. Kristina Spalević i Filip Car večeras drže TikTok lajv, nakon što se Car danas oglasio i javno stao u Kristininu odbranu usred skandala sa njenim bivšim. Povod je bio jeziv snimak na kojem Kristijan Golubović maltretira psa, ali i nasilje kroz koje je prošla Kristina. Golubović je navodno stigao u Filipov rodni grad kako bi se lično obračunao s njim, što su Caru