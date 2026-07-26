Može li trgovac da vam zabrani ulazak u supermarket? Stručnjak otkriva šta raditi sa bahatim kupcima i šta na to kaže zakon…

Zabrana ulaska najčešće proizilazi iz internih pravila poslovanja vlasnika ili trgovca, a u praksi se ovakvi slučajevi retko prijavljuju Udruženju za zaštitu potrošača Vlasnici mogu zabraniti ulazak zbog ozbiljnih nepravilnosti, ali ne smeju to činiti zbog ličnih svojstava poput rase, pola ili vere jer bi to predstavljalo diskriminaciju Nesumnjivo je da u prodavnicama, kao i na drugim mestima na kojima dolazi do interakcije među ljudima, ponekad izbijaju sukobi,