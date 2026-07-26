Ona je "majka ukrajinskih dronova" Rusija je drži na vrhu liste za odstrel, iz garaže je stvorila moćnu ratnu mašineriju (foto, video)

Blic pre 25 minuta
Ona je "majka ukrajinskih dronova" Rusija je drži na vrhu liste za odstrel, iz garaže je stvorila moćnu ratnu mašineriju…

Tereh promoviše menadžment model baziran na kreativnosti i odgovornosti, tražeći ljude pametnije i inovativnije od sebe Svi zaposleni rade neprekidno, bez slobodnih dana, jer letelice stižu na front za manje od tri dana Nju čuvaju kao najdragoceniju tajnu, a obezbeđenje je prati u stopu.

Svesna je da bi je ruske snage eliminisale bez razmišljanja kada bi im se ukazala prilika, jer njeni dronovi gotovo svake noći seju eksplozije duboko na teritoriji Rusije. Upoznajte Irenu Tereh, generalnu direktorku kompanije Fire Point, ženu koja u ovom trenutku simbolizuje tehnološki rat Ukrajine i nosi nezvaničnu titulu "majke dronova". Sa njom je na tajnoj lokaciji razgovarao Paul Ronshajmer, zamenik glavnog urednika lista "Bild". Iako upravlja sistemom od kog
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Ona je "majka ukrajinskih dronova" Rusija je drži na vrhu liste za odstrel, iz garaže je stvorila moćnu ratnu mašineriju…

Ona je "majka ukrajinskih dronova" Rusija je drži na vrhu liste za odstrel, iz garaže je stvorila moćnu ratnu mašineriju (foto, video)

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