Ova pesma je bila zabranjena u Jugoslaviji: Hit koji svi znate krije tajnu, "stvar je došla do javnog tužioca"

Tokom turneje, komunalci su morali da prelepljuju plakate zbog naziva turneje koji je bio isti kao i sporna pesma.

Savez penzionera iz Novog Sada pokrenuo je inicijativu za zabranu grupe, a pesma je čak bila zabranjena za emitovanje. Grupa "Plavi Orkestar" bila je jedna od najpopularnijih u Jugoslaviji, a jedan od najvećih hitova koji su objavili je pesma "Bolje biti pijan nego star". Frontmen Saša Lošić Loša, otkrio je jednom prilikom zanimljivu anegdotu o ovoj numeri. Loša je tada rekao da su penzioneri tražili zabranu ove pesme. - Nikada se nisam ljutio kada bi neko napravio