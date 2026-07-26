Ova pesma je bila zabranjena u Jugoslaviji: Hit koji svi znate krije tajnu, "stvar je došla do javnog tužioca"
Blic pre 22 minuta
Tokom turneje, komunalci su morali da prelepljuju plakate zbog naziva turneje koji je bio isti kao i sporna pesma.
Savez penzionera iz Novog Sada pokrenuo je inicijativu za zabranu grupe, a pesma je čak bila zabranjena za emitovanje. Grupa "Plavi Orkestar" bila je jedna od najpopularnijih u Jugoslaviji, a jedan od najvećih hitova koji su objavili je pesma "Bolje biti pijan nego star". Frontmen Saša Lošić Loša, otkrio je jednom prilikom zanimljivu anegdotu o ovoj numeri. Loša je tada rekao da su penzioneri tražili zabranu ove pesme. - Nikada se nisam ljutio kada bi neko napravio