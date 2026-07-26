"Podelili su srpski narod na različite nacionalne jedinice" Putin pomenuo Jugoslaviju i NATO, pa poručio: "Pustili su duha iz boce"

On smatra da će Ukrajina pre ili kasnije izgubiti zapadne teritorije koje su nekada pripadale Poljskoj, Mađarskoj i Rumuniji Putin je naglasio da je jedini garant teritorijalnog integriteta Ukrajine bila Rusija Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da su zemlje Zapada, nakon raspada Sovjetskog Saveza, počele da menjaju međunarodni poredak uspostavljen posle Drugog svetskog rata, navodeći kao primer raspad Jugoslavije i širenje NATO-a, a u tom kontekstu