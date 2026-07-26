Porodila se ćerka Lee Kiš: Sara Mia podelila sliku iz porodilišta, sinu dala moćno ime od tri slova

Lee Kiš je snažno emotivno doživela vest o unuku i bila je zadužena za otkrivanje pola bebe.

Ime Leo potiče od grčkog i latinskog i znači 'lav', simbolizuje hrabrost i snagu. Sara Mia Jokić, ćerka Lee Kiš, porodila se pre dva dana i na svet donela sina. Roditelji su dečaku dali ime Leo. Sara Mia se prošle godine udala nakon samo mesec i po dana veze i to u tajnosti. U trudnoći se prilično povukla iz javnosti, a sada je ponosna mama podelila fotografiju naslednika. Ona je podelila fotografiju iz porodilišta i napisala "Dobrodošao Leo" uz pesmu Olivera