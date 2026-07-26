"Pretresali su majke sa bebama u kolicima, žene i mladiće" Oglasio se Petar Petković nakon što je kosovska policija kontrolisala pravoslavne vernike: "Jedinstvo i vera su jači od svakog terora"

Mitropolit Teodosije je poručio vernicima da ih snaga vere drži na Kosovu i Metohiji i da svetinje ne može niko oduzeti osim ako sami ne postanu nedostojni Manastir Svetih arhangela, čiji su konaci obnovljeni 2014. godine nakon pogroma, istorijski je značajan kao zadužbina cara Dušana u kojoj je on i sahranjen Kosovska policija pretresala je danas pravoslavne vernike na ulazu u manastir Svetih arhangela kod Prizrena gde je liturgijom obeležena slava - Sveti