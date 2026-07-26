Smrtonosne poplave u Kini Bujica naletela na grupu kampera: najmanje 10 ljudi stradalo, desetine povređene

Procene rizika pokazuju da će se 43 okruga na područjima tri provincije od 8 časova u nedelju do 8 časova u ponedeljak suočiti sa rizikom od bujičnih poplava Među visokorizičnim lokacijama su gradilišta, turistička mesta u dolinima i područja uz mostove Najmanje 10 ljudi izgubilo je život, dok su 23 osobe povređene u bujičnoj poplavi u okrugu Veijuan, u kineskoj provinciji Gansu, saopštile su danas lokalne vlasti. Bujična poplava, izazvana obilnim padavinama,