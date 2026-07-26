Smrtonosne poplave u Kini Bujica naletela na grupu kampera: najmanje 10 ljudi stradalo, desetine povređene

Blic pre 5 sati
Smrtonosne poplave u Kini Bujica naletela na grupu kampera: najmanje 10 ljudi stradalo, desetine povređene
Procene rizika pokazuju da će se 43 okruga na područjima tri provincije od 8 časova u nedelju do 8 časova u ponedeljak suočiti sa rizikom od bujičnih poplava Među visokorizičnim lokacijama su gradilišta, turistička mesta u dolinima i područja uz mostove Najmanje 10 ljudi izgubilo je život, dok su 23 osobe povređene u bujičnoj poplavi u okrugu Veijuan, u kineskoj provinciji Gansu, saopštile su danas lokalne vlasti. Bujična poplava, izazvana obilnim padavinama,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tajfun Noul izazvao haos na jugu Kine: Evakuisano više od 70.000 ljudi, proglašen najviši nivo upozorenja na poplave

Tajfun Noul izazvao haos na jugu Kine: Evakuisano više od 70.000 ljudi, proglašen najviši nivo upozorenja na poplave

Euronews pre 5 sati
Tajfun Noul pogodio jug Kine: Dva dana će biti ekstremnih padaljvina i udara vetra

Tajfun Noul pogodio jug Kine: Dva dana će biti ekstremnih padaljvina i udara vetra

Večernje novosti pre 4 sati
Tajfun Noul pogodio jug Kine, evakuisano više od 715.000 ljudi

Tajfun Noul pogodio jug Kine, evakuisano više od 715.000 ljudi

RTV pre 5 sati
Vanredno stanje na jugu Kine: Stotine hiljada ljudi napustile domove zbog tajfuna

Vanredno stanje na jugu Kine: Stotine hiljada ljudi napustile domove zbog tajfuna

IndeksOnline pre 5 sati
Više od 700.000 ljudi beži od tajfuna; Proglašen je najviši stepen upozorenja VIDEO

Više od 700.000 ljudi beži od tajfuna; Proglašen je najviši stepen upozorenja VIDEO

B92 pre 5 sati
Podignut nivo uzbune! Bujica progutala kampere, najmanje 10 mrtvih, strahuje se da će situacija biti još gora (foto)

Podignut nivo uzbune! Bujica progutala kampere, najmanje 10 mrtvih, strahuje se da će situacija biti još gora (foto)

Večernje novosti pre 7 sati
Tragedija u Kini! Bujica progutala kampere, najmanje 10 mrtvih: Podignut nivo uzbune, preti razorni tajfun

Tragedija u Kini! Bujica progutala kampere, najmanje 10 mrtvih: Podignut nivo uzbune, preti razorni tajfun

Telegraf pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kinapoplave

Svet, najnovije vesti »

„Racionalan odgovor Iranaca na izbor između lošeg i još goreg“: Šta je u osnovi „delotvornosti“ doktrine Islamske Republike…

„Racionalan odgovor Iranaca na izbor između lošeg i još goreg“: Šta je u osnovi „delotvornosti“ doktrine Islamske Republike

Danas pre 1 sat
Kubanski predsednik: Amerika hoće da preuzme Kubu

Kubanski predsednik: Amerika hoće da preuzme Kubu

Danas pre 41 minuta
„Pre ili kasnije…“: Putin prognozira da će Ukrajina izgubiti svoje zapadne teritorije

„Pre ili kasnije…“: Putin prognozira da će Ukrajina izgubiti svoje zapadne teritorije

Danas pre 26 minuta
Izrael će dozvoliti međunarodnim snagama ulazak u Pojas Gaze

Izrael će dozvoliti međunarodnim snagama ulazak u Pojas Gaze

Danas pre 31 minuta
Policija ubila osumnjičenog za napad tokom berlinske Parade ponosa

Policija ubila osumnjičenog za napad tokom berlinske Parade ponosa

Danas pre 1 sat