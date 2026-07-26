"Spremni smo i zapeti kao puška": Nešto se dešava! Tramp doneo odluku koju niko nije očekivao, svi čekaju sledeći potez Irana…

Donald Tramp je naredio pauzu u američkim vazdušnim napadima na Iran posle skoro dve nedelje svakodnevnih udara.

Pauza je usledila nakon dolaska omanske delegacije u Teheran i napretka u pregovorima o deblokadi Ormuskog moreuza. Donald Tramp naredio je vojsci da u petak ne izvodi nove napade na Iran, čime je prekinut niz od gotovo dve nedelje svakodnevnih vazdušnih udara, otkrili su izvori upoznati sa odlukom američkog predsednika za Axios. Ovakav potez usledio je nakon što je Tramp prethodnih 13 dana zaredom davao zeleno svetlo za vojne akcije. Iako još nije jasno da li je