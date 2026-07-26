Svet dobija još jednu nuklearnu silu?! Potez Amerike uzdrmao Bliski istok: Dok besni rat sa Iranom, stigao šok dogovor

Saudijska Arabija navodno neće biti podvrgnuta najstrožem režimu nadzora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Mnogi Iranci će biti ogorčeni time što je njihovom najvećem regionalnom rivalu dozvoljeno da obogaćuje uranijum na svojoj teritoriji, dok su sami zbog istog pod sankcijama Sjedinjene Države i Saudijska Arabija postigle su istorijski nuklearni sporazum koji je, u jeku rata u Iranu, uznemirio stručnjake i izazvao uzbunu od Bliskog istoka do