U ovoj zemlji se upravo dogodilo nešto nezamislivo: Muškarci u šortsevima idu na posao, žene zgrožene

Japanska meteorološka agencija uvela je izraz za dane kada temperatura prelazi 40 stepeni Celzijusa – “kokušobi”, što znači “okrutno vreli dani” Japanski mediji skovali su izraz “sune-hara” da opišu nelagodnost koju pojedine žene osećaju kada su primorane da gledaju gole noge svojih muških kolega Gradske vlasti Tokija ovog leta prvi put su dozvolile zaposlenima da na posao dolaze u kratkim pantalonama, što je otvorilo osetljiva pitanja o poslovnom bontonu i –