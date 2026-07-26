Žestoki ruski napad na Harkov i Zaporožje: Ima mrtvih i povređenih, među njima i deca

Blic pre 3 sata
Žestoki ruski napad na Harkov i Zaporožje: Ima mrtvih i povređenih, među njima i deca

Među povređenima je i dvoje dece Ruske snage su u Harkovu takođe gađale dronom vozilo pekare i ranjen je vozač Jedna osoba je poginula, a devet povređeno, uključujući decu, kada je ruski dron pogodio jednu privatnu kuću u Harkovu, saopštili su danas lokalni zvaničnici u tom ukrajinskom gradu.

Takođe, u napadu ruskih snaga vođenim avio-bombama na Zaporožje jedna osoba je poginula, dok je još šestoro ljudi povređeno, saopštio je danas načelnik Zaporoške oblasti Ivan Fedorov na kanalu Telegram. Gradonačelnik Harkova, Igor Terehov, je na Telegram kanalu naveo da se napad dogodio u harkovskom okrugu Slobidski. "Bespilotna letelica je pogodila privatnu stambenu zgradu. Trenutno je potvrđena smrt jedne osobe", napisao je Terehov. On je kasnije naveo da je šest
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