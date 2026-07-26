I vojnici Severne Koreje se spremaju da ratuju za Rusiju u Ukrajini, tvrdi Zelenski: Koliko njih?

Danas pre 12 sati  |  Beta
I vojnici Severne Koreje se spremaju da ratuju za Rusiju u Ukrajini, tvrdi Zelenski: Koliko njih?

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da Rusija namerava da angažuje još 30.000 vojnika iz Severne Koreje. „Pripreme su u toku od juna u ruskoj oblasti Voronjež da ih prime.

Severna Koreja takođe priprema da prebaci u Rusiju dodatne lansere za balističke rakete“, napisao je Zelenski na mreži Iks. On je naglasio da to nije pretnja samo za Ukrajinu, već da time Rusija pomaže Severnoj Koreji da „uči kako da vodi rat, popravi svoje oružje i stekne pravo borbeno iskustvo u upotrebi tog oružja“. „Sve to je pretnja svima u Aziji koji su u dometu severnokroejskih raketa“, rekao je Zelenski. Pjongjang je i ranije slao vojnike u Rusiju, zajedno
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