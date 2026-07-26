JUTA saopštila na kojim graničnim prelazima će sutra biti obustavljen rad

Danas pre 1 sat  |  Fonet
JUTA saopštila na kojim graničnim prelazima će sutra biti obustavljen rad
Nacionalna asocijacija turističkih agencija objavila je da će sutra biti obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5.00 do 9.00 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6.00 do 10.00 po lokalnom vremenu u Grčkoj, a putnička vozila biće propuštana na svakih deset minuta, prenosi Radio-televizija Srbije. Obustava rada odnosi se na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki
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