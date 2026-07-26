Šlepani autobus otkačio se od kamiona i udario u tramvaj

Danas pre 52 minuta  |  Beta
Šlepani autobus otkačio se od kamiona i udario u tramvaj

U Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu jutros se dogodila saobraćajna nezgoda kada se autobus otkačio sa kamiona koji ga je šlepovao i udario u tramvaj, a u tom incidentu nije bilo povređenih.

Kako prenosi Radio-televizija Srbije (RTS), nesreća se dogodila jutros oko 7.30 kod stare okretnice tramvaja, kod Kluza. Prema nezvaničnim saznanjima, kamion koji je šlepovao autobus privatnog prevoznika sa gvozdenom rudom otkačio se od kamiona i krenuo unazad, a tom prilikom je udario u tramvaj koji je bio na stajalištu. Nakon sudara izbio je požar, koji je ugašen brzom intervencijom vatrogasaca. Zbog nezgode obustavljen je tramvajski saobraćaj u tom delu grada.
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