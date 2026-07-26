Više od 330.000 ljudi evakuisano u Francuskoj i Španiji dok besne požari

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Više od 330.000 ljudi evakuisano u Francuskoj i Španiji dok besne požari

Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada neukrotivim šumskim požarima u ove dve zemlje.

Blizu 300.000 ljudi je do sada evakuisano u jugozapadnoj Francuskoj, a predsednik Emanuel Makron je poslao vojsku da pomogne u gašenju požara i raseljavanju stanovništva. U Španiji vatrogasci i hitne službe upozoravaju da je borba protiv vatre u požarima blizu Madrida „izvan njihovih moći“. Španska Vlada je proglasila vanrednu situaciju dok je 25.000 ljudi evakuisano iz oblasti oko Madrida. Oko 40.000 ljudi dobilo je uputstva da ne izlazi iz kuća i preduzme mere
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